Generale Amato nuovo vice comandante dell’Arma, visita di commiato a Genova Sturla

Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Amato, Comandante Interregionale “Pastrengo” dei Carabinieri per il Nord Ovest, stamane si è recato in visita di commiato al Comando Legione Carabinieri “Liguria”, presso la Caserma Vittorio Veneto di Genova-Sturla, dove è stato ricevuto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Paolo Nardone.

Nella circostanza ha incontrato i Comandanti Provinciali e una rappresentanza di tutte le articolazioni dell’Arma ligure nonché del Cobar (i rappresentanti ‘sindacali’ dei carabinieri) ed una delegazione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri non più in servizio attivo.

Il Generale Amato, che lascia il suo incarico per assumere – in via esclusiva – quello di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha voluto ringraziare tutto il personale per il considerevole impegno profuso, sottolineando nel contempo l’importanza del ruolo istituzionale a cui sono chiamati i carabinieri ai quali i cittadini richiedono disponibilità, impegno e professionalità.