Santa Margherita Ligure guarda al futuro e stringe un patto di amicizia con la cittadina finlandese Raseborg. Per il dopo emergenza si punta ai turisti scandinavi.

C’è il primo accordo internazionale per Santa Margherita Ligure. Grazie ai rapporti avviati attraverso il Sibelius Festival del prof. Federico Ermirio e al lavoro di Arianna Sturlese, consigliera incaricata alle Politiche per la Promozione Turistica Estera nella giornata del 5 giugno 2020 Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita ha firmato il Patto d’Amicizia con la cittadina finlandese di Raseborg. Un gemellaggio che porterà a sviluppare insieme progetti e collaborazioni sulla sostenibilità ambientale, sul turismo e sulla cultura.

«Tutto nasce dal Sibelius Festival ideato dal prof. Federico Ermirio, unico evento musicale in Italia dedicato al compositore finlandese – spiega il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni – E questa manifestazione, che abbiamo appoggiato fin da subito, si è rivelata non solo un grande appuntamento musicale, ma un’attrazione turistica per la Scandinavia, area europea per noi di particolare interesse turistico.

Si sono susseguiti contatti amichevoli e istituzionali come ad esempio le visite a Santa Margherita Ligure degli ambasciatori di Finlandia in Italia, Janne Taalas prima e Pia Rantala Engberg poi e si è giunti all’idea di un gemellaggio con una cittadina finlandese, nello specifico Raseborg, la quale ha delle caratteristiche similari a Santa Margherita Ligure. Ci tengo a ringraziare il prof. Ermirio e la Consigliera Arianna Sturlese la quale, in meno di un anno (la sua elezione è dell’anno scorso), ha concretizzato il progetto».

Raseborg è una città della Finlandia meridionale vicina al confine con la Svezia e a 80 km di distanza dalla capitale Helsinki, nata nel 2009 dall’unione di tre comuni: Ekenas, Karis e Pohja. Situata sul mare, all’interno di un Parco nazionale, alterna natura, monumenti storici, centri di interesse commerciale: uno dei simboli della città è il suo castello medievale.

Il Patto di Amicizia sottoscritto ieri, uno degli strumenti normativi previsti per i gemellaggi internazionali, si basa sullo sviluppo reciproco di politiche ambientali, turismo sostenibile, scambi culturali e turistici. «Siamo lieti di essere riusciti a portare a termine questo progetto – spiega la Consigliera Arianna Sturlese – l’anno scorso abbiamo incontrato una delegazione di Raseborg a Villa Durazzo durante il Sibelius Festival ed è stata l’occasione per conoscere la cultura di quella cittadina,

l’amore per la musica e la loro tradizione musicale, crediamo molto nei progetti che si svilupperanno negli anni a venire soprattutto a livello turistico: la Scandinavia è per noi un mercato interessante soprattutto per i mesi fuori stagione.» Dichiara il prof. Federico Ermirio, fondatore e direttore artistico del “sibelius festival – golfo del Tigullio e riviera”

«Il mio e nostro plauso al “patto d’amicizia”, concreto primo passo verso una collaborazione incrociata tra Santa Margherita Ligure e la comunità̀ di Raseborg. Si rafforza una vicinanza che nei fatti ha già visto negli ultimi anni numerosi Amici Finlandesi soggiornare nel nostro Tigullio espressamente per seguire il “Sibelius festival”:

manifestazione internazionale, unica in Italia dal 2015, dedicata alla vicenda musicale / culturale dell’area Scandinava e Nord Europea. Dunque un prezioso contributo ad uno dei più grandi Compositori post romantici; un tratto d’unione ora ufficialmente sancito nella prospettiva di più fattive collaborazioni anche nei settori del turismo e della formazione». ABov