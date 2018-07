Gelosia folle, 29enne tenta di uccidere con l’auto l’ex fidanzato: arrestata

Una 29enne la scorsa notte ha tentato di investire con la propria auto l’ex fidanzato che per fortuna è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i carabinieri, dopo essersi buttato oltre la barriera di contenimento della strada e rimanendo leggermente ferito.

La donna, conosciuta in zona per svolgere l’attività di agente immobiliare, è stata arrestata per tentato omicidio e le 4 persone che erano in macchina con lei sono state denunciate.

L’inquietante episodio è avvenuto lungo l’Aurelia a Ceriale.

I carabinieri di Borghetto S. Spirito sono intervenuti quando il malcapitato ha segnalato i fatti al 112 spiegando di essere inseguito da alcune persone che, in auto, stavano tentando di ucciderlo.

In meno di due minuti, una gazzella dell’Arma si è messa all’inseguimento del veicolo pirata macchina che stava inseguendo la vittima. Pur avendo i Carabinieri alle calcagna, la donna alla guida ha puntato ancora all’uomo cercando di investirlo.

La 29enne è stata rinchiusa nel carcere genovese di Pontedecimo.