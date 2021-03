Gelato Day, Profumo di Genova e Spinola di Chiavari nella guida Gambero Rosso

Gelato Day. In occasione dell’evento che da nove anni si celebra il 24 marzo in tutti i Paesi europei per diffondere la cultura del gelato artigianale, la Liguria conferma anche quest’anno due gelaterie nella guida del Gambero Rosso.

A conquistare il massimo punteggio di tre coni sono ancora la gelateria Profumo a Genova e la Cremeria Spinola di Chiavari.

Il titolare del locale nel Tigullio, Matteo Spinola, ha festeggiato: “E’ un riconoscimento importante che certifica la qualità del nostro prodotto e questo ci riempie d’orgoglio. Siamo nella Guida da quando è nata nel 2017. Per l’occasione ho preparato un gelato che ho chiamato ‘Tipo Sacher’ per far sentire i sapori della celebre torta con una crema al cioccolato fondente dal gusto aromatico e morbido, arricchita con una composta alle albicocche semicandite e scagliette di cioccolato fondente”.