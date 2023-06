Garibaldi: Schlein non ha colpe, vento di destra pure in Liguria ma Toti è meno forte

“E’ passata una settimana dai ballottaggi in Liguria che ci hanno visto perdere sia a Ventimiglia sia soprattutto a Sestri Levante. C’è un vento di destra che attraversa il nostro Paese e la nostra regione. Un vento molto forte che ci impone riflessioni radicali su come ripartire.

A Sestri Levante dopo trent’anni di amministrazione di centrosinistra, i cittadini in maniera netta e senza appello al ballottaggio hanno scelto di cambiare.

Ora dovremo riflettere sugli errori, sui limiti, sulle responsabilità, ma voglio ringraziare prima di tutto Marcello Massucco, che si è speso con generosità straordinaria in questa campagna, mettendosi a disposizione della sua comunità con passione e competenza, e costruendo una squadra rinnovata da cui ripartire, con umiltà e determinazione.

Ascoltare, ricostruire, cambiare. Nelle prossime settimane ci saranno occasioni per discutere, a livello territoriale e regionale su come rilanciare l’azione politica sui territori, senza avvitarsi in discussioni interne per risultati indubbiamente negativi a livello amministrativo, ma provando il più possibile a far quel cambio di passo che è necessario, ad ogni livello.

Serve ancora qualche giorno per l’analisi del voto approfondita, anche se vedo che subito si sono accalcati ad addossarne la responsabilità alla nuova segretaria nazionale, Elly Schlein: una scelta senza senso.

Così come non condivido i toni con cui si è commentato il risultato a livello regionale, anche con i ballottaggi in corso. Valentina Ghio da tempo ha sostenuto la necessità di riorganizzare il PD e bene ha fatto ad annunciare che nelle prossime settimane l’assemblea sarà chiamata a discutere, non solo sui gruppi dirigenti ma su che indicazioni dare ai prossimi appuntamenti in Liguria, fino alle prossime regionali.

La destra di Toti è meno forte e più divisa di quanto appaia dai risultati elettorali delle amministrative. Sta a noi passare dalla fase della critica e delle denunce a quello della costruzione dell’alternativa, di un agenda progressista per le sfide della nostra regione”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale del Pd Luca Garibaldi.