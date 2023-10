Garibaldi: occorre stato emergenza per Levante ligure e Val d’Aveto

“A seguito del maltempo e dei violenti eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre scorsi che hanno colpito tutto il Levante ligure e in particolare la Val d’Aveto, ho presentato un’interrogazione per sapere se sia intenzione della giunta regionale richiedere al Governo lo stato di emergenza per quei territori.

Occorre infatti agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e le imprese liguri e riparare i numerosi danni che si sono verificati.

Ricordo che in tutti i Comuni della Val d’Aveto, dove ci sono diverse frazioni isolate e sono crollati parecchi muri di contenimento, una grossa frana ha invaso la carreggiata della Strada Statale 586 all’altezza di Rezzoaglio tagliando in due l’entroterra chiavarese, per cui sono stati chiamati soccorsi e rinforzi pure da Genova.

I residenti e le imprese sono stati costretti a subìre forti disagi ed è stato necessario riorganizzare anche il passaggio dei mezzi di soccorso via terra dal versante emiliano indirizzandoli verso Borgotaro, mentre i soccorsi via elicottero potranno continuare a essere gestiti in Liguria”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).