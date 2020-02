Gandolfo: stretta e multe sul malcostume dei rifiuti a Recco

I controlli sull’ uso della raccolta differenziata e abbandono di rifiuti, sulla città di Recco e le periferie, sono stati svolti dall’ Idealservice in collaborazione della Polizia Locale, a gennaio 2020. E’ stato riscontrato che si continua a trasgredire le regole del vivere civile e le ordinanze dettate dall’amministrazione del rispetto ambientale.

«E’ indispensabile agire contro chi non rispetta le regole con misure sempre più incisive ̶ spiegano Carlo Gandolfo, sindaco di Recco e Edvige Fanin, assessore all’ambiente ̶ Interveniamo ancora con sanzioni contro chi abbandona i rifiuti, un malcostume che ha conseguenze su quantità e qualità della raccolta differenziata, producendo forti ripercussioni sul decoro della città.»

Gli accertamenti, grazie all’elaborazione delle immagini ricavate dalla videocamere, hanno permesso di multare due persone responsabili di conferimenti difformi, per orario e tipologia, in via Speroni. Nell’isola ecologica di via San Rocco si è riscontrato l’abbandono di rifiuti commesso da quattro cittadini, non residenti a Recco, il titolare di un’attività commerciale ha compiuto un deposito irregolare nell’isola ecologica di via Vastato.

I metodi investigativi utilizzati, grazie all’ausilio delle telecamere, porteranno presto all’identificazione dei responsabili di abbandono di ingombranti in piazzetta San Martino e in via Speroni. E’ stato multato il proprietario di un cane, ritrovato in località Corticelle, non in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina; il trasgressore non è residente in città.

La Polizia locale, ha effettuato controlli e sopralluoghi, anche su segnalazioni dei cittadini, in via Montefiorito e via Castello, via Fllippo da Recco, via Carbonara, via Liceti, Via Speroni, via S.G. Battista, via XXV Aprile, via Pisa, via Fieschi, p.le Olimpia, p.le Europa, San Rocco, Corticella, via delle Torri, Largo Bettolo, Largo dei Mille. ABov.