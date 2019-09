Gambiano non esibisce documenti e viene trovato con la marijuana: denunciato

Nell’ambito del controllo del territorio la Squadra Volante controllava uno straniero in via Verdi ad Imperia.

Alla richiesta degli agenti, il soggetto non esibiva i documenti relativi alla propria identità ed al proprio status di cittadino straniero dichiarando di averli lasciati a casa.

Gli agenti nel frattempo lo riconoscevano in quanto risultava aver ricettato una bicicletta rubata qualche giorno prima e alle domande sul perché si trovasse in quella zona, diversa da quella di residenza, il ragazzo non dava alcuna risposta e si faceva sempre più agitato e nervoso.

Per tali motivi i poliziotti decidevano di perquisire il giovane rinvenendo nella tasca posteriore dei suoi pantaloni un involucro in cellophane contenente della marjuana e nel portafogli il documento di identità e la ricevuta attestante il regolare rinnovo del permesso di soggiorno che poco prima non aveva esibito agli operatori.

Il soggetto, un gambiano di 20 anni, veniva pertanto denunciato a piede libero per l’inottemperanza, senza giustificato motivo, all’ordine di esibire un documento di identificazione e un titolo attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

Lo stesso veniva anche sanzionato in via amministrativa per il possesso ai fini di uso personale, di sostanza stupefacente.