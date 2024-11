Galliera, Pronto soccorso bloccato da 54enne ubriaco che minaccia tutti: arrestato

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova sono intervenuti presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera su richiesta del personale sanitario.

E’ stato segnalato che infermieri e medici non potevano svolgere le loro mansioni poiché un individuo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, stava minacciando il personale sanitario e i pazienti in sala d’attesa.

Si tratta di un 54enne ubriaco che si era recato autonomamente al Pronto soccorso per farsi medicare a seguito di una caduta.

Alla vista dei carabinieri si è scagliato contro di loro causando lesioni a un militare e pertanto è stato arrestato.