Gallerie Moneglia, Garibaldi: in agosto finalmente attivo segnale telefonico

“Anche grazie alla mia interrogazione in Regione Liguria, finalmente entro la fine di agosto sarà disponibile il normale segnale telefonico nelle gallerie di Moneglia in quanto sia Tim sia Vodafone, sfruttando l’infrastruttura predisposta dal Comune, attiveranno il servizio ordinario.

In tal senso, il settore Infrastrutture di Regione Liguria nel 2019 aveva erogato all’ente locale la somma di 470mila euro, quale quota di cofinanziamento regionale, per l’intervento di ripristino della rete GSM e l’implementazione della rete Wi-Fi che è stato portato a conclusione negli anni successivi.

Lo ha riferito l’assessore competente in aula, rispondendo alla mia interrogazione in cui avevo chiesto di sapere quali iniziative erano state portate avanti per dotare di copertura del segnale telefonico i tunnel della strada litoranea fra Riva Trigoso e Deiva Marina.

Partiranno quindi nei prossimi giorni le verifiche tecniche sul nuovo impianto all’interno delle gallerie e mi recherò sul posto per appurare personalmente quanto comunicato dal sindaco e dai responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune di Moneglia a Regione Liguria.

Sono soddisfatto per la soluzione del problema perché l’assenza del segnale telefonico rappresentava un potenziale pericolo per l’eventuale ritardo nei soccorsi in caso di incidenti e un forte disagio per residenti e turisti”.

Lo ha dichiarato stamsane il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.