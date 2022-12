Galata Museo del Mare presenta, SlideDoor tra Ellis Island, New York (USA) e Genova (Italia) Giovedì 15 Ore 17.00 nell’Auditorium

Galata Museo del Mare presenta, SlideDoor, Genova Ore 11.00 Ellis Island, New York, Ore 18 Inaugurazione porta Slidedoor Galata Museo del Mare, Genova / Ore 12.00 Ellis Island, New York

Giovedì 15 dicembre Genova apre un passaggio nella memoria, una porta al futuro inaugurando il progetto “SLIDEDOOR: una porta tra Italia e USA, un passaggio attraverso la memoria comune”. Alle ore 18 davanti alle SlideDoor, posizionate nell’atrio del Galata Museo del Mare e al Museo Nazionale dell’Immigrazione di Ellis Island, una porta tra USA e Italia verrà simbolicamente aperta.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti a Genova e in collegamento da Ellis Island: Jesse Brackembury, Presidente Statue of Liberty and Ellis Island Foundation; Fabrizio De Michele, Console Generale d’Italia a New York; Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria (video contributo); Matteo Campora Assessore Comune di Genova; Stephen Lean, Direttore American Family Immigration History Center; Pierangelo Campodonico, Direttore Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni; Paolo Maria Chiarolanza, Direttore SlideWorld.

La cerimonia sarà preceduta alle ore 17 in Auditorium del Galata Museo del Mare da una conferenza che vedrà la partecipazione di: Nicoletta Viziano, Presidente Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni; Jesse Brackembury, Presidente Statue of Liberty and Ellis Island Foundation (video contributo); Anna Maria Saiano, Agente Consolare degli Stati Uniti d’America a Genova; Maddalena Tirabassi, Direttore del Centro Altreitalie sulle Migrazioni Italiane, Globus et Locus; Pierangelo Campodonico, Direttore Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni; Paolo Maria Chiarolanza, Direttore SlideWorld.

Saranno inoltre presenti alcuni rappresentanti della comunità americana, trasferitasi a Genova e in Liguria a suo tempo e ivi residenti.

Il progetto, dall’alto valore simbolico, realizzato dal Mu.MA, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a New York, Statue of Liberty and Ellis Island Foundation, l’American Family Immigration History Center e il sostegno del Comune di Genova, della Regione Liguria e di SlideWorld rinnoverà i profondi e potenti legami tra Ellis Island e la città di Genova.

Sarà così che, a partire da dicembre 2022 e sino a giugno 2023, una “porta sarà aperta” tra il Galata Museo del Mare, il più importante museo marittimo del Mediterraneo e l‘American Family Immigration History Center ad Ellis Island. Luoghi di partenza e destinazione, luoghi di viaggio e di memoria comune di una umanità in movimento. Un’opportunità per continuare a vedere orizzonti, laddove altri vedono confini.

Questo momento, reso possibile grazie al contributo congiunto di vari attori, pubblici e privati, vuole anche promuovere una strategia che interseca cultura, divulgazione scientifica, turismo e promozione del territorio, nonché contribuire a definire nuovi disegni della solidarietà e la vicinanza.

La “porta” SLIDEDOOR, il portale umanistico digitale che renderà possibile l’intervento, aprirà un varco che sarà passaggio tra i nostri due paesi, dando la possibilità a tutti i visitatori dei due istituti di cultura di vivere l’esperienza di avere di fronte a sé, in piedi, persone e luoghi in realtà molto distanti, ma vicini e uniti in una storia che ha reso forti e grandi le nostre nazioni.

Attraverso il caloroso sostegno e la collaborazione delle rispettive rappresentanze consolari, Il progetto vuole essere anche occasione per valorizzare lo straordinario lavoro che svolge la diplomazia nella costruzione della cultura della fratellanza, del dialogo e dell’inclusione.

La “porta” SLIDEDOOR, che sarà aperta in orari museali, permetterà ai visitatori di accedere a contenuti multimediali e, nel pomeriggio, di interagire con i visitatori dell’Museo Nazionale dell’Immigrazione di Ellis Island. Mensilmente verranno inoltre organizzati eventi che coinvolgeranno in contemporanea scuole, relatori e artisti, in un dialogo virtuale tra Genova e New York.

Orari Galata Museo del Mare: Per tutto il mese di dicembre apertura anche al lunedì. Il 25 e il 31 dicembre apertura pomeridiana dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.