Gaetano Curreri con l’Antoniano per una campagna solidale

“Più amore”, in uscita il 15 novembre. Un brano donato da GAETANO CURRERI ad Antoniano.

Il brano è arricchito dall’elaborazione musicale di Peppe Vessicchio e cantato dallo stesso Curreri insieme a Mario Biondi, Amara e Il Coro dell’Antoniano.

Contenuto nella Compilation Zecchino d’Oro 2019 in uscita il 29 novembre per sostenere “Operazione Pane“, la campagna di Antoniano per supportare una rete di mense francescane in tutta Italia!

Il 15 novembre uscirà “PIÙ AMORE” (Sony Music Italia), un brano donato da Gaetano Curreri ad Antoniano per sostenere “OPERAZIONE PANE”, una campagna nata per supportare concretamente una rete di 15 mense francescane su tutto il territorio nazionale e ad Aleppo, in Siria, con l’obbiettivo di aiutare persone che vivono in situazioni di povertà estrema.

Alla voce di Gaetano Curreri si sono unite amichevolmente quelle di Mario Biondi, Amara e dei bimbi del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e il risultato è uno straordinario brano corale che racconta i valori francescani di accoglienza, ascolto, fraternità e amore verso il prossimo, il tutto arricchito dall’elaborazione musicale del Maestro Peppe Vessicchio.

Il brano sarà contenuto anche nella compilation della 62esima edizione dello Zecchino D’Oro, in uscita il 29 novembre.

La campagna “Operazione Pane” sarà promossa tra novembre e dicembre 2019 al fine di sostenere 15 mense francescane garantendo 150mila pasti da gennaio a dicembre 2020, pari a un terzo dei pasti complessivamente erogati in un anno dalla rete di mense, che accoglie e aiuta persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale e avvia per loro percorsi di inserimento sociale, sanitario e lavorativo. Attraverso una donazione sarà possibile sostenere le Mense Francescane donando un pasto a chi non ha da mangiare. Antoniano, oltre alle 14 mense in Italia, sosterrà anche una realtà francescana che opera ad Aleppo, in Siria, per garantire pasti, ascolto e aiuto alle famiglie che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non hanno più nulla.

Il Coro dell’Antoniano, complesso corale infantile tra i più celebri del mondo, è l’istituzione più nota e caratterizzante dell’Antoniano di Bologna. Fondato nel 1963 da Mariele Ventre che lo ha diretto per oltre trent’anni, il Coro dell’Antoniano è ad oggi condotto dal Maestro Sabrina Simoni, che dal 1995 ne è una guida carismatica e insostituibile. Il Coro annovera tra le sue esperienze 61 edizioni dello Zecchino d’Oro e incontri con i più importanti protagonisti della scena musicale nazionale ed internazionale. Oggi il Coro conta 65 elementi tra i 4 e i 12 anni di età. Dato interessante di questi ultimi anni è la presenza di bambini provenienti da diversi Paesi tra cui Cina, Canada, Ucraina, Tunisia, Spagna, Serbia, Romania, Costa d’Avorio.

Antoniano, da più di 60 anni, porta avanti i valori francescani sulle cui basi è stato fondato, impegnandosi quotidianamente per le persone che vivono in condizioni di povertà e grave emarginazione. Partendo dal pasto, Antoniano aiuta chi vive in difficoltà a risollevarsi e a riprendere in mano la propria vita. Per farlo, vengono realizzati progetti mirati perché gli ospiti possano a poco a poco ricostruire le loro relazioni perse, intraprendere percorsi di inserimento sociale e lavorativo. Attraverso la musica dello Zecchino d’Oro, Antoniano diffonde i suoi valori di pace e solidarietà, e porta avanti i suoi progetti grazie ai tanti sostenitori e volontari.