Furto in boutique a Nervi: presi sosia Angelina Jolie e complice ucraino

Altro fermo di polizia per la sosia dell’attrice Angelina Jolie. Si tratta della genovese Annarita Ottonello, 39 anni, che oggi è stata bloccata dagli agenti vicino agli ingressi di Euroflora con l’accusa di aver rubato alcuni vestiti con un complice ucraino in una boutique di via Oberdan a Nervi.

A bloccare la coppia di presunti ladri sono stati i poliziotti del Commissariato di Polizia, avvertiti dalle commesse del negozio.

Secondo gli investigatori, la sosia di Angelina Jolie aveva indossato i vestiti sotto i propri abiti e poi era uscita dalla boutique.

La donna era già stata fermata per alcuni scippi compiuti a bordo di un T-Max e furti, in particolare nel quartiere della Foce a Genova. Risulta infatti che nel 2008 fosse stata coinvolta in un’altra operazione di polizia insieme ad altri complici, che erano stati accusati a vario titolo di ricettazione in concorso, furto, uso indebito di carte di credito e lesioni personali gravi.