Furto a casa di un’anziana a Quinto, avviate indagini

La donna al momento del furto si trovava in casa ma non ha sentito nulla per gravi problemi di udito

Persone, per il momento rimaste ignote, hanno compiuto un furto a casa di un’anziana di via Gianelli, a Genova Quinto.

Il furto è avvenuto alla sera, quando l’anziana era in casa. Purtroppo la donna non si è accorda della presenza ladro in casa in quanto ha gravi problemi di udito.

La donna ha chiamato le forze dell’ordine quando si è accorta che la porta era stata scassinata mentre lei era in cucina a guardare la televisione.

Del caso, che è avvenuto nei giorni scorsi, se ne sta occupando la polizia con la Scientifica che ha fatto i rilievi del caso ed ha acquisito le immagini delle telecamere della zona.