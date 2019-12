Furti negozi e supermercati, prese una romena e una genovese. Denunciati 2 indiani

Ieri i carabinieri delle Stazioni dell’Arma di Marassi, Rivarolo e del Nucleo Radiomobile, hanno identificato e denunciato per “furto aggravato, furto aggravato in concorso e tentato furto aggravato” 4 persone.

Si tratta di una romena di 29 anni, gravata da pregiudizi di polizia, che in un supermercato “IN’S” ha rubato merce varia per un valore commerciale di circa 200 euro; due cittadini indiani, di 39 e 44 anni, che dal punto vendita “Ipercoop” al centro commerciale Aquilone di Bolzaneto hanno rubato generi alimentari per 100 euro; una 49enne genovese, che in un negozio di via XX Settembre ha rubato capi di abbigliamento per 30 euro.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai titolari responsabili delle rivendite.