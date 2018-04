Furti in casa continuano, a Genova Prà bottino da 20mila euro

Furti in casa continuano. La scorsa notte i ladri hanno messo a segno un maxi colpo in un alloggio di via della Torrazza a Genova Prà. I malviventi hanno agito indisturbati e si sono portati via un bottino stimato in 20mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, chiamati dai proprietari, i ladri hanno aperto la porta dell’abitazione con una chiave bulgara e smurato una cassaforte, portandosela via, con oro, gioielli e denaro in contanti.

Indagini in corso per risalire ai responsabili del maxi colpo.