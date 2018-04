Torna Riviera International Film Festival a Sestri Levante

Ritorna Riviera International Film Festival a Sestri Levante. La rassegna cinematografica è in programma in città dal 2 al 6 maggio ed è realizzata in collaborazione con vari privati, ed enti pubblici del Levante Ligure.Da mercoledì 2 a domenica 6 maggio si riaccendono i riflettori sulla Baia del Silenzio, per la seconda edizione di questa rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35.

L’incontro nato dalla passione per il cinema e per la Liguria del produttore di Los Angeles Stefano Gallini Durante, fondatore e presidente dell’appuntamento e del direttore esecutivo Vito D’Onghia, il Riviera International Film Festival è realizzato con il sostegno della Regione Liguria, del Comune di Sestri Levante con Mediaterraneo Servizi e del Comune di Portofino.

Sono in programma molti eventi collaterali con tavole rotonde e laboratori a tema per bambini. «Tra le novità di quest’anno – spiega D’Onghia – andiamo particolarmente fieri della sezione dedicata ai documentari, che diventerà permanente nella programmazione futura».

In giuria ci sarà l'attrice Violante Placido che per l'occasione commenta: «Sono felice di partecipare e sostenere il Riviera International Film Festival. Sarà bello potersi stupire ed emozionare davanti al lavoro e alla creatività di giovani registi provenienti da tutto il mondo, e conoscere in questo contesto speciale gli altri componenti della giuria, con cui scambiare esperienze e opinioni».