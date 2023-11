Furgone va a fuoco nella notte, fiamme spente dai VVF

La scorsa notte i Vigli del fuoco sono intervenuti in via Burlando, in Val Bisagno a Genova, per l’incendio di un furgone in sosta, sembra di un venditore ambulante.

A bruciare, per lo più, è stato il materiale caricato sul pianale.

A chiamare i vigili del fumo i residenti che si sono spaventati per la presenza delle fiamme e di un denso fumo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto la polizia locale che ha chiuso momentaneamente la strada pe rpermetter l’intervento dei vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini del caso.