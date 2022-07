Fuori il nuovo brano di Tropico feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra. Disponibile ovunque si intitola “Contrabbando”.

Fuori il nuovo brano di Tropico, online anche il clip.

Dopo il successo del suo ultimo album “Non esiste amore a Napoli” che conteneva, tra gli altri, feat con Elisa, Coez, Calcutta e Franco 126 e dopo aver registrato sold out in tutte le principali città italiane con l’ultimo tour

Tropico afferma:

“Per me collaborare con Cesare e Fabri su questo pezzo è una roba incredibile…

è successo tutto in maniera molto naturale, nel giro di una decina di giorni avevamo già il provino definitivo.

Le canzoni devono parlare da sole e in questo caso è andata proprio così… Ci ha un po’ scelto lei.

Volevamo dare una manata in faccia a questi tempi strani.

Qui non si insegue nulla, la musica è della gente, decide la gente.”

TROPICO è uno degli autori più importanti della scena attuale.

Torna in radio e lo fa con un inedito featuring con CESARE CREMONINI e FABRI FIBRA: il risultato di questo mix esplosivo è “CONTRABBANDO” (Epic / Sony Music), il nuovo brano fuori ovunque da oggi: https://Epic.lnk.to/Contrabbando

Un testo tagliente per una canzone che vuole far riflettere sul fatto che «le buone idee di questi tempi sono di contrabbando – come racconta Tropico – c’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte insieme, troppe opinioni, troppa musica tutta insieme, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto… se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo credo che non verrebbe capita, si perderebbe, meglio farla passare sottobanco in un primo momento, trovare una strada alternativa. Dal basso partono sempre le cose migliori.»

“Contrabbando” è accompagnato da un video, diretto da Simone Peluso e prodotto da Illmatic Film Group, visibile da ora qui:

Il brano è scritto da Davide Petrella, Cesare Cremonini e Fabrizio Tarducci e prodotto da Davide Petrella, Starchild, D-Ross e Startuffo.

Dopo il successo straordinario delle prime date tutte sold out, Tropico tornerà poi live con due appuntamenti speciali: il 24 luglio a Napoli all’Ex Base Nato e il 5 settembre a Milano al Magnolia.

Davide Petrella è un cantautore napoletano classe ’85. Il suo percorso artistico inizia con la band Le Strisce, quando nel 2008 il successo del claim “Chi cazzo sono le strisce?”, diventato virale, porta il gruppo, con solo due brani all’attivo, a firmare un prestigioso contratto con la Emi Music Italy. Successivamente l’artista intraprende un percorso musicale da solista.

A maggio del 2018 esce Litigare, singolo che anticipa l’uscita dell’album omonimo pubblicato a giugno dello stesso anno.

Oltre al suo progetto solista, Davide è uno tra gli autori più richiesti in Italia, collabora da tempo con Cesare Cremonini e firma alcune delle hit di maggiore successo degli ultimi anni con all’attivo collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Mahmood, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Fedez, J-Ax, Guè Pequeno, Marracash, Rkomi, Ghali, Lazza e molti altri.

A settembre 2019 pubblica il singolo Non Esiste Amore a Napoli, per Island Records, il primo tassello del progetto TROPICO che viene accolto con grande interesse da pubblico e critica, seguito da Doppler e, nel 2020, da Contro – che vede la partecipazione del rapper CoCo – ed Egotrip.

Il 14 maggio 2021 TROPICO torna sulle scene e aggiunge un altro tassello ad un progetto immaginifico con il nuovo singolo Carlito’s Way: un brano raffinato, interamente scritto e interpretato dal cantautore.

Nel luglio 2021 l’artista annuncia la release a settembre del nuovo album Non esiste amore a Napoli, anticipato dal singolo Piazza Garibaldi feat. FRANCO126.

L’album vede la partecipazione di Calcutta, Coez ed Elisa, oltre che di FRANCO126.

Ad aprile Tropico ha pubblicato “Nuda Sexy Noia” (Epic/Sony Music), brano che ha presentato live in un tour totalmente sold out nelle principali città italiane.