Con un investimenti di sei miliardi di euro in tecnologia il gruppo FS Italiane, intende collocarsi come “Polo di innovazione digitale”. Sarà il punto di riferimento per la technology community del mondo. L’innovazione digitale, nei prossimi cinque anni, interesserà la mobilità e le infrastrutture in Italia e nel mondo.

L’esigenza di potenziare e supportare l’innovazione digitale delle società del Gruppo, garantirà la migliore qualità, efficienza e time to market dei servizi per le persone. Questa è il compito di FS Technology , la nuova società hi-tech del Gruppo Fs che attua il Piano strategico Information and Communication Technology (ICT) contenuto nel Piano industriale 2019-2023.

I processi industriali prevedono l’adozione di nuove tecnologie quali blockchain, Intelligenza Artificiale, robotica e IoT, tutte basate su moderne infrastrutture Cloud e sulle innovative reti 5G, particolare attenzione sarà dedicata all’ottimizzazione della diagnostica predittiva. Le tecnologie e strutture, in caso di guasti o anomalie, consentirà di migliorare gli standard di puntualità e regolarità del traffico ferroviario.

L’efficacia degli investimenti, FS Technology ridurrà il time-to-market, cioè il tempo che intercorre fra l’ideazione di un prodotto e la sua effettiva applicazione, grazie a una visione globale dell’informatica al servizio di un moderno gruppo ferroviario, alla gestione centralizzata e alla standardizzazione di processi e strumenti.

Per conseguire gli obiettivi strategici di innovazione digitale del Gruppo FS Italiane questa evoluzione avverrà attraverso sinergie fra i modelli di co-working, cioè collaborazione tra diverse realtà progettuali, di realizzazione, valorizzazione delle competenze-chiave e la valutazione sistemica delle opportunità di business. ABov