Frosinone-Entella, Tedino: La squadra è stata splendida

L’Entella trova un punto preziosissimo in un campo molto difficile, al termine di una partita giocata con determinazione e grande solidità.

“I ragazzi sono stati splendidi”, racconta Mister Tedino, “Ho cercato di mettere in campo l’undici migliore in base alle nostre caratteristiche e allo stato di forma dell’avversario. Devo dire che la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo giocato una partita tosta dimostrando grande voglia e spirito di sacrificio. Dopo qualche momento di sofferenza nei primi minuti, infatti, abbiamo cercato di prendere le misure al Frosinone tenendo bene il campo e rischiando relativamente poco. Sono contento principalmente per i ragazzi perchè si stanno allenando al massimo e mi stanno dimostrando una disponibilità totale, La fase difensiva ha funzionato molto bene, ma nel complesso tutti hanno dato veramente il massimo”.

Un punto importante conquistato da una squadra giovane, sintomo di un progetto che prosegue sui giusti binari. “Penso che nel lavoro quotidiano la meritocrazia debba vincere sempre”, prosegue il tecnico biancoceleste, “Questa sera in campo abbiamo schierato un 99, un 2000 e un 2001. I ragazzi mi piacciono, si impegnano e danno il massimo in ogni occasione. È un momento nel quale dobbiamo rimanere compatti, stringere i denti e tirare fuori prestazioni solide come quella di questa sera. Faccio i complimenti al Frosinone perchè è una grande squadra allenata molto bene, ma noi questa sera siamo stati grandi e ci portiamo a casa questo punto davvero importante”.