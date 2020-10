Frosinone-Entella, Borra: Ottimo punto guadagnato

Un punto importante per l’Entella e una super prestazione di Daniele Borra. Lo 0-0 maturato al Benito Stirpe è passato anche e soprattutto dalle mani del nostro portiere classe ’95, che a fine partita ha commentato così la sfida contro il Frosinone: “È stata una buonissima partita, soprattutto di contenimento da parte nostra. Siamo consapevoli di aver affrontato una grande squadra che l’anno scorso ha disputato la finale playoff. È un buonissimo punto che ci portiamo a casa”.

Per Borra non può che essere stata una “serata positiva, quando non si prende gol è sempre una serata positiva per un portiere. Devo fare i complimenti anche a tutta la squadra perché i miei compagni si sono sacrificati tanto per portare a casa questo punto importante”.

Daniele è sicuro: “Il colpo di testa all’87’ sul colpo di testa di Tabanelli è stata la parata più difficile. In generale, a parte i primi minuti dove dovevamo assestarci con il nuovo modulo, abbiamo condotto una buona partita limitando i rischi al massimo. Escluso qualche pallone scodellato in area, siamo riusciti a non soffrire più di tanto. Siamo contenti”.