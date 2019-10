Frontale tra auto e scooter a Sanremo: un ferito all’ospedale

Ieri sera a Sanremo si è verificato un incidente stradale in corso Inglesi.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter si sono scontrate.

L’impatto è stato piuttosto violento e, ad avere la peggio, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto l’intervento del personale sanitario del 118 e un’ambulanza che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo.

Il ferito è stato trasferito all’ospedale in codice giallo.

Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto, la strada è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti.

Sulla esatta dinamica sono ancora in corso le indagini.