Genoa, fiumana rossoblù verso Parma

Una lunga fiumana di pullman, pulmini e auto per la prima trasferta della stagione sulla via Emilia.

Torna nel fine settimana la Serie A TIM. E ripartono i viaggi organizzati per sostenere Criscito e compagni. Domenica alle ore 18 il Grifone sarà di scena allo stadio Tardini contro i ducali. E’ aperta la prevendita del match nei canali del club crociato. I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili online sul sito http://www.ticketone.it, inoltre presso le ricevitorie TicketOne. Il prezzo base è di €20 (ridotto Under 14 €5). I tagliandi per il settore ospiti sono disponibili sino alle ore 19 di sabato prossimo. Non è necessaria tessera del tifoso, né sono previste restrizioni. La trasferta è libera.