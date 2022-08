“Freak! Il musical” diventa concerto e sbarca al Porto Antico di Genova. In Piazza delle Feste martedì 2 agosto alle 21.

“Freak! Il musical” diventa concerto, un evento unico.

A grande richiesta, dopo il grande successo a teatro, i ventinove artisti del musical più esclusivo di Genova saliranno sul palco della Piazza delle Feste martedì 2 agosto per dare vita ad un evento unico. Già partita la caccia al biglietto su Eventbrite

Un’esplosione di musica, colori ed emozioni fortissime. Un viaggio sulle musiche dell’acclamato “The Greatest Showman”, in cui la voce e gli occhi dei protagonisti guideranno lo spettatore attraverso momenti di grande gioia, commozione, divertimento e voglia di riscatto.

Martedì 2 agosto, con inizio alle or 21, i venticinque protagonisti di “Freak! Il Musical” più quattro musicisti di livello internazionale (Andrea Calamaro, Simone Carbone, Marco Fuliano, Matteo Minchillo) sbarcheranno al Porto Antico per realizzare un evento unico e mai visto a Genova, “The Greatest Concert”, una versione esclusiva creata appositamente per la cornice della Piazza delle Feste.

L’arrangiamento dei brani e il fil rouge narrativo che li unisce sono stati pensati per rendere questo spettacolo ancora più emozionante, con un cast d’eccezione ampliato per regalare un impatto musicale unico e indimenticabile.

“The Greatest Concert” nasce come versione concertistica di “Freak il Musical”, con un cast composto da artisti che dal vivo creano sonorità ancora più avvolgenti.

Le musiche sono quelle di “The Greatest Showman”, unite a cinque brani inediti scritti da Francesco Ciccotti (autore di Irama, Nek, Irene Fornaciari) e orchestrate magistralmente dal maestro Luca Lamari, arrangiatore di colonne sonore cinematografiche e RAI.

“The Greatest Concert” è portato in scena dalla Janua Musical Project, compagnia formata nel

2019 per dare vita allo spettacolo inedito “Freak! Il Musical”, in collaborazione con ReC Accademia Musicale e MayVoice Studio.

Elenco cast

Stefania Autieri, Gianluca Bellantone, Federico Bobba, Irene Cadenelli, Luca Callegari, Rosanna Campitiello, Elisabetta Canu, Melania Colli, Anna Fanchini, Giorgia Fazzolari, Maya Forgione, Filippo Fornaro, Carlo Gilardi, Arianna Guarnieri, Martina Lucani, Francesco Mannella, Ilaria Marano, Marco Nanni, Giorgio Ratto, Sara Sabatini, Arianna Saletti, Arianna Serra, Emanuele Sessa, Vanessa Sorbara, Teresa Vatavuk

Band

Andrea Calamaro, Simone Carbone, Marco Fuliano, Matteo Minchillo

Una produzione Janua Musical Project in collaborazione ReC Accademia Musicale e MayVoice Studio

Produttori esecutivi: Carlo Gilardi – Maya Forgione

Testi e regia: Teresa Vatavuk

Cast: Freak il Musical

Direzione musicale: Matteo Minchillo

Musiche: Benj Pasek – Francesco Ciccotti – Johan Debney – Justin Paul – Luca Lamari

Service audio/luci: Dominique Service s r.l. – Artemusica di Fulvio Fusaro

Grafica: Vittoria Cantarella

General Manager: Federico Ursi – Management e Project Manager: Giampaolo Morabito

Trailer presentazione The Greatest Concert

Info e prenotazioni

Link per vendita biglietti:

https://www.freakilmusical.it

Link diretto bigliettazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-greatest-concert-375190905097