Francesco De Gregori in concerto a Nervi

Festival Internazionale di Nervi

De Gregori & Orchestra. 8 luglio ore 21

Villa Grimaldi Fassio, Parchi di Nervi

Un appuntamento da non perdere nella seconda settimana di programmazione del Festival Internazionale di Nervi. Francesco De Gregori sbarca, lunedì 8 luglio alle 21, sul palco affacciato sul mare con la sua orchestra con l’intento di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

Il tour “DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE” (prodotto e organizzato da Friends & Partners con Caravan) ha debuttato lo scorso 11 giugno a ROMA in un’altra splendida cornice come le Terme di Caracalla raccogliendo consensi e una eccezionale accoglienza da parte del pubblico.

Anche per Genova e per il suo Festival ci sarà l’occasione di riscoprire in una nuova veste i classici di Francesco De Gregori, un’altra serata d’estate che resterà unica come già è successo per gli altri appuntamenti del Festival di Nervi.

E le aspettative per la serata non andranno deluse anche perché ad aprire il concerto ci sarà Francesco Tricarico e sul palco, assieme a lui, Daniel Bestonzo al piano. Insomma è tutto pronto per regalare ai fortunati spettatori un evento indimenticabile.

Musiche e testi che ci hanno accompagnato negli anni avranno una nuova veste e una cornice magica come solo il parco di Villa Grimaldi Fassio potrà donare ad una serata che promette di essere veramente stellare.

Info su www.festivalnervi.it