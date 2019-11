Forte temporale su Genova: diversi black out, Lanterna spenta

Come da previsioni è attivo un forte temporale su Genova, accompagnato da una forte attività elettrica e da vento.

Diversi i black out anche momentanei soprattutto nel centro storico.

Illuminazione ridotta anche in piazza De Ferrarie piazza Dante.

La Lanterna, simbolo di Genova è spenta. Oggi per la giornata mondiale della lotta al diabete era stata illuminata di blu.

Ma le condizioni meteo hanno determinato lo spegnimento delle luci a livello precauzionale.

Anche in Città Alta e ad Oregina diversi black out dell’illuminazione pubblica.

L’acqua ha invaso le strade nella zona di Albaro che sono diventate quasi come un fiume, in particolare via Nizza e via Cocito.