Formula 1: Hamilton trionfa a Singapore, Vettel addio titolo

Singapore amara per la Ferrari: nel GP asiatico infatti la Scuderia di Maranello ha gettato via le proprie possibilità di far suo il mondiale piloti e forse anche quelli costruttori.

Vettel non è mai stato in gara accumulando molto distacco dal battistrada Lewis Hamilton che non ha avuto difficoltà a salire sul gradino più alto del podio. Anche Max Verstappen ha preceduto il tedesco della Ferrari che, arrivando terzo oggi, dice praticamente addio ai sogni iridati.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Singapore:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

———————————————————

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull)

7. Fernando Alonso (McLaren)

8. Carlos Sainz Jr. (Renault)

9. Charlese Leclerc (Sauber)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

11. Marcus Ericsson (Sauber)

12. Stoffel Vandoorne (McLaren)

13. Romain Grosejan (Haas)

14. Pierre Gasly (Toro Rosso)

15. Lance Stroll (Williams)

16. Dylan Hartley (Toro Rosso)

17. Sergio Perez (Force India)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Sergej Sirotkin (Williams)