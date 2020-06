Follow up pazienti Covid, esenzione ticket. Test gratis a Forze dell’ordine, VVF e personale118

“Domani in giunta arriverà una delibera che prevede l’esenzione del pagamento del ticket per tutte le persone guarite dal Covid-19 che debbano affrontare un percorso di follow up, con una serie di prestazioni connesse”.

Lo ha annunciato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“Oltre a questo – ha aggiunto Toti – la delibera di domani confermerà la possibilità di effettuare gratis i test sierologici per il personale delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e del personale, anche volontario, delle Pubbliche assistenze liguri”.

“I numeri ci confermano un ridimensionamento dell’epidemia – ha aggiunto la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale – ma è necessario prendere atto delle conseguenze che la malattia ha avuto su chi è stato ricoverato e dimesso.

Queste persone hanno necessità di avere dei percorsi di follow up e per questo motivo abbiamo ritenuto che non debbano affrontarli pagando il ticket.

La delibera affida ad Alisa il compito di delineare i percorsi di presa in carico dei guariti, anche a fini di approfondimento scientifico, di ricerca e di studio per comprendere meglio quali possano essere le conseguenze di questa patologia”.