Focolaio nel Centro Storico: obbligo uso mascherina all’aperto

Sindaco Bucci: Previste pesanti sanzioni a chi non le usa

A causa di un potenziale focolaio di contagio Covid-19, da questa sera è in vigore un’ordinanza regionale che prevede l’obbligo di indossare sempre la mascherina all’aperto in tutta l’area del centro storico, indipendentemente dalla distanza all’interno del perimetro compreso tra via Madre di Dio, Sarzano, via del Colle, via Porta Soprana, piazza Matteotti, via XXV Aprile, via Garibaldi, via Cairoli, largo Zecca, via Balbi, Piazza dell’Annunziata, via Andrea D’Oria, via Fanti d’Italia, via Marinai d’Italia.

Per le aree al coperto restano in vigore le precedenti ordinanze, per cui la mascherina era già obbligatoria e nel caso di mancato rispetto delle norme, il rischio è di pesanti sanzioni per i possessori dei locali. Sono previsti controlli estesi.

“Questa misura – spiegano dal Comune – è necessaria per proteggere la salute dei residenti del centro storico e di tutta la città.”