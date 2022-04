FITARCO Liguria, Tricolori a Squadre: argento per le donne degli Arcieri Tigullio

Conclusa la ventesima edizione dei Campionati Italiani a Squadre di Società disputati al “Campo dei Giochi Ferruccio Squarcia” di Ascoli Piceno, sede della famosa rivisitazione storica della Quintana. Le finaliste sono arrivate a giocarsi il match clou dopo aver superato a pieni voti i due gironi eliminatori che hanno visto scontrarsi le migliori 15 compagini maschili e femminili italiane. Ogni squadra contava sulle frecce di 3 arcieri, più le riserve, ognuno dei quali sfidava l’atleta della stessa divisione: arco olimpico, arco nudo e compound, sui bersagli posizionati a 25 metri di distanza, tirando su visuali da 60 centimetri.

Le squadre maschile e femminile degli Arcieri Tigullio raggiungono la prima posizione nel girone eliminatorio. Gli uomini escono di scena nella seconda parte di gara, maturando il sesto posto conclusivo, e le donne, invece, guadagnano l’accesso alla semifinale dove si impongono 6-5 sugli Arcieri Abruzzesi.

E’ stata invece indirizzata dopo la metà del match la sfida che valeva l’oro femminile: il trio degli Arcieri Città di Pescia, composto da Pia Lionetti per il ricurvo, Florentina Cristina Bacin per l’arco nudo e Paola Valotti per il compound (riserve: Estera Giannini, Caterina Franceschini, Cecilia Platania) si sono portate in vantaggio di tre punti prima dell’ultima tornata di frecce, mettendo pressione sulle atlete degli Arcieri Tigullio che, con Sara Noceti per l’olimpico, Cinzia Noziglia per l’arco nudo e Monica Finessi per il compound (riserva Emma Appari) hanno provato, senza riuscirci, a rimontare.

Ancora una grande prestazione nei Tricolori a Squadre per la società del presidente Marcello Aquilano dopo i successi maturati nel 2017, 2018 e 2021. “Desidero complimentarmi con tutta la società per averci regalato nuove emozioni con prestazioni altamente performanti ad Ascoli Piceno – afferma Alessio Bevilacqua, presidente del Comitato Regionale FITARCO – La continuità di rendimento espressa negli anni è un segnale della bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla dirigenza, oltre che dalla crescente condizione delle atlete preparate al raggiungimento di obiettivi importanti. Un applauso voglio dedicarlo anche alla squadra maschile composta da Godano, Noceti, Fancello e Valenza per il sesto posto ottenuto”.

FITARCO Liguria