La Costa la Murzi i Cravero e Bagnasco vincono a Garlenda

SAVONA. 28 APR. Giorgio Bagnasco, Cristina Costa, Bettina Murzi, Angela e Guido Cravero si sono aggiudicati quattro importanti appuntamenti al golf garlendese. Bagnasco ha avuto la meglio nell’appuntamento infrasettimanale de “I mercoledì di Garlenda” by Giribaldi, mentre la Costa ha primeggiato nella Cup Peirano Vivai by Garden Golf. La Murzi ha vinto la Sunday Cup 2022, mentre in coppia i Cravero hanno trionfato nella “4 balls for All”.

Alle quattro gare hanno partecipato golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero. Questi i nomi dei premiati.

“I mercoledì di Garlenda by Giribaldi”.

Prima categoria: 1) Giorgio Bagnasco, 36; 2) Mario Giribaldi (Golf Club Cherasco), 36 (cede Francesco Toni).

Seconda categoria: 1) Helmut Dango, 38; 2) Ana Mary Ciubotaru, 36.

Prima lady: Rossella Grimaldi (Golf Club Villa Carolina), 28.

Primo seniores: Giulio Antonelli, 36.

Primo lordo: Cristina Costa, 31.

Peirano Vivai by Garden Golf.

Prima categoria: 1) Cristina Costa,32; 2) Fabio Gorni, 32.

Seconda cat: 1) Bettina Murzi, 35; 2) Giovanni Gerolamo Scofferi, 35.

Terza cat: 1) Riccardo Barabino (Golf Club Garden), 39; 2) Helmut Dango, 38.

Primo lordo: Alberto Neri Gironi, 27.

Prima lady: Marina Anfossi Samengo, 34.

Primo seniores: Marcello Audagna, 35.

Sunday Cup 2022.

Prima categoria: 1) Bettina Murzi, 40; 2) Giuseppe Luppino, 37.

Seconda cat: 1) Gianluca Basso, 36; 2) Nicolò Telese, 34.

For balls for all.

Categoria Unica: 1) Guido ed Angela Cravero, 41; 2) Roberto Massabò e Domenico Surace, 41; 3) Daniele Capello ed Ana Mary Ciubotaru, 41. Prima coppia lordo: Lionel Azou e Michele Scofferi, 28.

Prima Coppia Seniores: Stefania Robiolio Bose e Bruno Pesce, 40.

Prima Coppia Mista: Francesca Fabbri e Corrado Giorgi, 38.

PAOLO ALMANZI