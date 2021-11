Fiorentina-Samp, numeri e statistiche della sfida del Franchi

Sono 124 i confronti in Serie A tra Fiorentina e Samp: 43 successi per i viola, 45 pareggi e 36 vittorie dei blucerchiati.

La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Fiorentina (2-1 in tutte e due le circostanze) e non colleziona almeno tre successi di fila contro la Viola in Serie A dal febbraio 2005.

La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 11 gare di Serie A contro la Sampdoria, ottenendo tuttavia appena due successi nel parziale (5N, 4P); l’ultima volta che una delle due squadre non è andata a bersaglio in questa sfida è stata nel 2-0 a favore dei Viola nel novembre 2015.

L’1-1, finale di 16 incontri, è il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A: il più recente è stato nel settembre 2018. Scontri diretti