Fiorentina-Samp, Gabbiadini: due punti persi

Dispiace, perché era uno scontro diretto per l’Europa». Non si nasconde, Manolo Gabbiadini.

È tornato a Genova perché crede seriamente nella possibilità di prendersi un posto nelle coppe. «Siamo una squadra che gioca bene – conferma l’attaccante, al suo secondo esordio in blucerchiato -, proprio un bel gruppo. Eravamo riusciti a ribaltarla e per me sono due punti persi. Brava la Fiorentina, ma a noi è mancata la giusta cattiveria nel finale».

Meccanismi. Una delle prime giocate dal suo ritorno a casa è stato il passaggio filtrante per il 3-2 di Quagliarella. Sembra che la scelta di tornare sia stata vincente. «Ero stato bene due anni ed è stata una scelta facile – conferma -. Mi aspetto tanto da me stesso, questa è una rosa forte: Caprari, Defrel e Quagliarella sono tutti ottimi attaccanti. Fabio non lo scopriamo certo oggi… Io sto bene, anche fisicamente, devo sono entrare al meglio nei meccanismi di un gruppo che sta già dando andando al massimo».