Fiorentina-Genoa, Behrami: Possiamo farcela

“Abbiamo preso consapevolezza nel corso della gara e dimostrato anche a noi stessi che possiamo farcela. Sia un punto guadagnato che due punti persi”. Valon Behrami, titolare e in mezzo al campo per 90′ minuti, nel corso dei quali ha messo a disposizione della causa muscoli e cervello, ha analizzato così la gara del Franchi, pareggiata dal Genoa. “Abbiamo lavorato bene in settimana e i risultati si sono visti. Considerando l’intera gara avremmo meritato la vittoria. Si nota la differenza di mentalità e prestazione con la trasferta scorsa. Il lavoro sta dando i suoi frutti. Seguiamo il mister e assimiliamo i suoi concetti per consolidare l’identità comune. Dobbiamo remare tutti nella stessa parte, come stiamo facendo ora. Genova è una piazza esigente, ma dà tanto”.