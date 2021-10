Fine settimana agrodolce per la New Racing for Genova

Aragno e la Sartori ko nei rally, Melioli e Morando ok ai “Giovi”

Non è del tutto positivo il bilancio agonistico dello scorso fine settimana per la scuderia New Racing for Genova, impegnata sia nei rally che nello slalom.

Rally Due Valli – Si è interrotta nella gara veronese la bella e lunga striscia positiva di Francesco Aragno. Il savonese della New Racing for Genova, in lizza con Andrea Segir e con la sua Renault Clio S1600, è stato infatti costretto al ritiro per noie al cambio, pregiudicando di fatto la propria qualificazione alla finale nazionale di Modena.

Rally del Sebino – Macchiato da un ritiro il ritorno alle gare di Deborah Sartori. L’ex campionessa italiana, al via con la genovese Simona Camera e la Renault Clio RS gruppo N, si è infatti fermata per la rottura dello spingidisco della frizione.

Slalom Mignanego – Giovi – Due successi di Gruppo e tre di Classe oltre al secondo posto tra le Scuderie per la New Racing for Genova alla 39^ edizione della gara genovese, a cui ha preso parte con otto piloti. Le vittorie di Raggruppamento sono state ottenute da Davide Melioli (Peugeot 106) e da Walter Morando (Citroën C2 VTS), rispettivamente nell’N e nel Racing Start Plus. Con loro, ha vinto la Classe RS2.0P anche Alexander Ponzellini (Honda Civic Type R). Buone indicazioni anche da Roberto Risso, sesta forza della gara con il suo prototipo L.R. 01 Suzuki, e prestazioni di sostanza per i vari Alberto Biggi (Renault Clio Rally 5), Christian Morelli (Peugeot 208 R2B), Luca Torrisi (Fiat Panda) e Angelo Ferrari (Peugeot 106).

Slalom Susa – Moncenisio – L’inedita edizione della gara piemontese, in programma domenica sulla pista del MotorOasi Piemonte, a Susa, vedrà l’esordio, con i colori della New Racing for Genova, di Rosanna Bramante – nella vita di tutti i giorni moglie di Adelmo Tessa – che sarà in gara con la Peugeot 106.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.