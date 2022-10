Finalmente Samp! Soffre, fatica, sbuffa ma alla fine mette sotto la Cremonese (1-0)

Il solco è tracciato!

CREMONA (dal nostro inviato) – La Sampdoria soffre, fatica, inciampa, sbuffa ma finalmente, all’undicesimo tentativo ottiene a Cremona il suo primo successo in campionato.

Tre punti fondamentali, fortemente voluti dal team blucerchiato.

Una vittoria dicevamo sofferta, non giocando neppure troppo bene, ma fondamentale per il morale; intanto si lascia l’ultima posizione di classifica, umiliante. Una vittoria a cui hanno contribuito i 3000 saliti sino all “Zini” in un lunedi ad un orario impossibile, 18.30, che ha costretto molti (tutti) a chiedere ore di ferie per star vicino alla squadra; hanno cantato per 96’ minuti e sono serviti, e molto.

E dire che le cose ad inizio gare si erano messe subito male; già, perchè al 4’ la Cremonese, partita con il piglio giusto, si va a prendere un rigore forse dubbio forse no; il Var fa vedere le immagini di Amione che da una scarpata ad Okereke. Per Maresca è penalty.

Sulla palla va sicuro Dessers, che però non fa i conti con Auderopararigori. Il portierone sta diventando un autentico specialista sui tiri dagli undici metri e respinge. E’ solo l’inizio, perche, diciamo la verità il portiere blucerchiato sarà artefice nei 96’ di almeno altre tre parate di livello assoluto, tenendo cosi in piedi la barracca.

Primo tempo chiuso ai punti a favore della Cremonese, che fa più gioco e velocizza;; Samp attiva con una bella conclusione di Sabiri, parata da Carnesecchi.

Quando le squadre rientrano in campo, Stankovic lascia a farsi la doccia Murru e verre ed entrano Augello e Villar.

E piano piano la musica cambia, anche se la Samp è sempre contratta, impaurita perché, non si può nascondere, la magra classifica limita le idee dei giocatori blucerchiati, in campo per l’occasione con una bella maglia gialloblucerchiata.

Dopo due belle conclusioni grigiorosse di Pickel (52’) e Valeri (53’) seguono cinque minuti dove la Samp sembra in bambola. Stankovic lo capisce e sostituisce Pussetto con Leris e poco dopo Saniri e Rincon per Gabbiadini e Yepes.

La Samp prende coraggio, e subito dopo una bella occasione avuta da Augello, prende a spingere con decisione.

Si arriva cosi al 78’ quando c’è un cross, Gabbiadini fa da sponda e mette al centro dove Colley liberissimo deve soltanto accompagnare la palla in rete: 1-0!

La Cremonese accusa il colpo, appare bollita, e la Samp controlla con facilità la partita, nonostante i sei minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Maresca. Piccolo brivido proprio al 96’ quando Okereke da buona posizione spedisce la palla alle stelle. Pochi secondi e la gara finisce.

Prima vittoria per la Samp, che abbandona l’ultimo posto. La strada è lunga, il gioco è ancora da divenire, ma il solco è tracciato.

Il ritorno per Genova, del lungo serpentone blucerchiato, è finalmente felice.

IL TABELLINO

RETE: 78′ Colley.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 6.5; Aiwu 6, Bianchetti 5, Lochoshvili 5.5 (80′ Felix sv); Sernicola 6, Meite 6 (Bonaiuto 6), Ascacibar 5, Pickel 6 (80′ Castagnetti sv), Valeri 5 (80′ Quagliata sv); Okereke 6.5, Dessers 5 (A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Vazquez, Baez, Ciofani, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese, Tsadjout. Allenatore: Alvini).

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero 7.5; Bereszynski 6, Amione 6, Colley 7, Murru 6 (45′ st Augello 6.5); Rincon 6 (59′ Gabbiadini 6.5), Verre 6 (45′ st Villar 6); Pussetto 6 (53′ Leris 6.5), Sabiri 6 (59′ Yepes 6), Djuricic 6; Caputo 6 (A disposizione: Contini, Conti, Vieira, Murillo, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Trimboli. Allenatore: Stankovic).

ARBITRO: Maresca di Napoli.

di FRANCO RICCIARDI

(inviato di Liguria Notizie a Cremona)