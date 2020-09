Finale Ligure, intervento congiunto Soccorso Alpino e VVF per scalatore infortunato

Gli uomini del Soccorso Alpino Liguria sono stati attivati per un intervento alla falesia Reseghe in località Calvisio per un giovane tedesco che era caduto ai piedi della falesia mentre arrampicava da circa 4/5 metri di altezza.

Sul posto sono intervenuti tre operatori del soccorso Alpino, il distaccamento dei VVF di Finale Ligure, la Croce Bianca e Sierra 4.

I tecnici del soccorso Alpino insieme ai VVF si sono recati a piedi su un sentiero per raggiungere l’infortunato.

Appena arrivati alla partenza della via hanno messo in sicurezza l’area facendo calare le persone che erano ancora in parete e messo in sicurezza tutte le persone ai piedi della falesia stessa.

Le squadre hanno identificato una zona idonea per permettere all’elicottero Drago di verricellare il ferito.

Le squadre hanno stabilizzato l’infortunato su una barella spinale, infatti il ragazzo lamentava dolori alla colonna sulla parte lombare.

Una volta stabilizzato il paziente, le squadre a terra lo hanno spostato in una zona idonea per la verricellata e hanno collaborato per le operazioni di recupero sulla verticale.