Fiamme in un giardino sopra San Martino. Diversi gli interventi dei VVF

Intorno alle 12.30, un incendio si è sviluppato in un giardino in via dei Bedinotti, sopra San Martino.

Le fiamme sono state alimentate da un forte vento presente a Genova. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

I Vigili del fuoco sono impegnati in varie parti della città per porzioni di cornicioni caduti e alberi pericolanti a causa del forte vento.

Via Perlasca è stata chiusa dalla polizia locale per la presenza di detriti sulla carreggiata.

In via delle Gavette si è verificata la caduta di materiale ed un’impalcatura dal cantiere in essere sul viadotto Bisagno.

Cadono lamiere dal Viadotto Bisagno in A12, la rabbia dei residenti | Video

Vigili del fuoco intervengono nei pressi del Ponte Monumentale