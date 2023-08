Pallavolo – Via alla preparazione della Zephyr

S. Stefano Magra – Via alla preparazione precampionato da parte della Zephyr Mulattieri Valdimagra, da inizio settimana prossima al lavoro al Palaconti santostefanese, in vista del prossimo campionato di Serie B maschile di volley.

Novità alla guida tecnica dopo una decina d’anni di gestione da parte di Andrea Marselli, la cui eredità viene assunta dal giovane Michele Delvecchio, pugliese classe 1988 originario di Barletta; però nelle ultime tre stagioni pallavolistiche ha allenato la Emma Villas Siena e la Pallavolo Massa Carrara, sempre in campionati di Serie C, per cui questa è la sua prima esperienza in un campionato nazionale.

Questa poi la “rosa” rossoblù, al di là di qualche ulteriore innesto che può esserci dal settore giovanile, ad esempio per coprire il ruolo di libero: Palleggiatori – Daniele Cuti / Opposti – Sergio Poggio e Diego Vescovi / Centrali – Edoardo Benevelli, Alessandro Conti, Matteo Ruffo / Bande – Dario Bottaini, Filippo Calcagnini, Gabriel Peripolli.

Le “new entry”, oltre a quella di Poggio e al ritorno di Calcagnini entrambi dal Cus Genova come già sappiamo, salvo sorprese in extremis sono dunque quelle di…

Curti, palleggiatore palermitano di annata 2001, in passato in A3 ad Aversa-Ce e Modica presso Ragusa e in A2 a Potenza Picena-Mc (ancor prima in C a Macerata, San Vito-Br e Castellana-Ba, a livello giovanile in Sicilia).

Peripolli, schiacciatore del ’99 di Valdagno-Vi, in precedenza in A3 a Palmi-Rc e Massa Lubrense-Na e a Rovereto-Tn sia in B che C.

Ruffo, centrale molisano pure del ’99 di adozione veneta già a Santo Stefano qualche anno fa, ora recuperato dal Tuscania di Viterbo in A3.

A proposito è un rientro, sempre al centro, pure quello di Edy Benevelli che da un po’ di tempo veniva impiegato dal Valdimagra Volley Group in altre categorie. Per la cronaca sempre Marco Sisti il viceallenatore.

Nella foto Matteo Ruffo