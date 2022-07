Festival Paganininiano soprano e pianoforte chiudono la 2a settimana del Festival nel magnifico borgo di Varese Ligure

Festival Paganininiano soprano e pianoforte chiudono la 2a settimana. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Lirica Club Varese, che propone due appuntamenti in Varese Ligure, Chiostro di San Francesco.

Una serata che prevede musiche di Rossini, Paisiello, Beethoven, Donizetti, interpretate dal Soprano Anna Delfino accompagnata al pianoforte da Emanuele De Lucchi.

Anna Delfino, definita “Un tocco di morbido velluto in ogni registro, una duttilità e vivacità

in filigrana, e un vigore raffinato.” (Markus Kretzer, Meppener Tagespost, 13/11/2013);

inizia a suonare l’oboe all’età di nove anni, studiando poi presso il Conservatorio “Paganini”

di Genova.

Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, si diploma in Canto Lirico presso

il Conservatorio “G. Puccini”, La Spezia. Dal 2015 studia lo spartito con il M° Fabrizio Maria

Carminati, perfezionandosi in particolare nel repertorio di Bellini e Donizetti.

Emanuele Delucchi si è formato con Canzio Bucciarelli, Riccardo Risaliti e Davide Cabassi,

diplomandosi in pianoforte e composizione. Suona come solista, con orchestra e in

formazioni cameristiche in Italia e all’estero, curando personalmente la guida all’ascolto ai

brani in programma, che ama compilare con occhio attento alla musica antica e più rara;

compone, insegna e tiene lezioni di storia della musica.

La sua attività artistica ha meritato l’attenzione della critica nostrana e straniera.

Ha pubblicato dischi con le etichette Toccata, Piano Classics, e Dynamic e sua è una delle pochissime registrazioni integrali degli Studien di Leopold Godowsky, accolta con entusiasmo dalla critica specializzata.

Lo spettacolo inizia alle ore 21.00, con ingresso gratuito. Per questo concerto verrà realizzato un servizio navetta, compreso nel costo del biglietto, con partenza da tre punti di raccolta in La Spezia (Viale Amendola, Piazza Europa, la Pianta) sino ad esaurimento posti previa prenotazione a info@sdclapsezia.it.

La manifestazione è ideata e organizzata da Società dei Concerti ETS con il contributo di

Regione Liguria, Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano.