Festival Organistico Internazionale di Genova “Arte & Musica nelle chiese della Superba” Martedì 13 N.S. Assunta a Sestri P.

ORGANO CARLO VEGEZZI BOSSI (1898)

Il quarto e ultimo appuntamento del II° Festival Organistico Internazionale di Genova “Arte & Musica nelle chiese della Superba”, dopo tre tutto esaurito, si tiene martedì 13 giugno 2023 alle ore 21 presso la Basilica di N. S. Assunta di Genova Sestri Ponente. Ne sarà protagonista il concertista olandese Ben van Oosten, organista della Grote Kerk all’Aia, uno dei più virtuosi d’organo del nostro tempo.

Sarà una magnifica occasione per ascoltare l’organo “Carlo Vegezzi-Bossi” (1898) in un programma che spazia su tre secoli di storia della musica europea: dal Settecento di Johann Sebastian Bach, fino all’Ottocento dei francesi Charles-Marie Widor, Alexandre Guilmant e del belga Jacques-Nicolas Lemmens, per giungere al Novecento del russo Sergej Rachmaninov.

La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” – ETS, persegue l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’offerta musicale della città di Genova attraverso la valorizzazione del suo patrimonio organario. Il concerto si avvale del sostegno economico dell’Assessorato al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine del Comune di Genova, della Fondazione Carige e del Centro Latte Rapallo, nonché del patrocinio dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Genova. L’ingresso è libero e gratuito.

Ben van Oosten è nato all’Aia (Olanda) nel 1955; ha studiato organo e pianoforte al Conservatorio di Amsterdam e a Parigi. Dal 1970 le numerose tournée di grande successo lo hanno portato a suonare nelle principali sedi organistiche internazionali. Oltre alla sua carriera concertistica tiene masterclass d’organo in molti paesi; è stato professore di organo presso il Conservatorio di Rotterdam dal 1994 al 2021.

Ben van Oosten si è dedicato in modo esaustivo alla musica d’organo sinfonica francese. Le sue incisioni delle otto Sonate per Organo di Alexandre Guilmant e dell’Opera omnia per organo di César Franck, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, Charles-Marie Widor e Marcel Dupré sono state premiate con diversi premi internazionali (inclusi l’Echo Klassik, l’Opus Klassik, Preis der deutschen Schallplattenkritik, Choc du Monde de la Musique e il Diapason d’Or).

È anche autore della biografia completa di Widor intitolata: “Charles-Marie Widor – Father of The Organ Symphony”. Viste le sue attività riguardanti la valorizzazione della cultura d’organo francese, Ben van Oosten è stato onorato in tre occasioni dalla Société Académique Arts, Sciences, Lettres a Parigi.

Il governo francese l’ha insignito Chevalier (1998) e Officier (2011) dell’Ordre des Arts et des Lettres, e nel 2010 Cavaliere dell’Ordine del Leone olandese da Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi. In occasione del suo 50° anniversario come organista concertista (2020) è stato insignito della Medaglia cittadina dal Comune dell’Aia. Dal 1990 Ben van Oosten è organista titolare presso la Grote Kerk all’Aia e direttore artistico del Festival internazionale d’organo che si tiene ogni anno in questa importante chiesa.