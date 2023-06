Genova, Amt, assume operai meccatronici. Come candidarsi

Amt assume operai meccatronici, come candidarsi. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023.

Nella settimana appena scorsa Amt Genova propone assunzione di operai meccatronici*, sia giovani sia d’esperienza, che si occupano dell’attività di manutenzione dei mezzi di trasporto pubblico. I termini della selezione sono disponibili sul sito ufficiale Amt ecco il link per candidarsi, nella sezione “Lavora con noi”. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2023.

La Filt Cgil, come sempre, mette in campo un percorso di formazione gratuito per preparare i candidati ad affrontare l’iter selettivo proposto dall’azienda. I corsi si terranno nella Sede della Cgil a Cornigliano in via San Giovanni d’Acri 6. Per informazioni e per ricevere eventuale supporto informatico le persone interessate possono chiamare allo 010.6028325 o scrivere una e-mail a filt@liguria.cgil.it.

*Il meccatronico è un tecnico che si occupa della manutenzione di impianti e macchinari di tipo meccanico, elettrico ed elettronico. Le sue mansioni sono di garantire la perfetta efficienza del mezzo di trasporto e intervenire tempestivamente in caso di guasto o malfunzionamento.

Il meccatronico effettua la manutenzione ordinaria degli impianti e dei macchinari, predisponendone la messa a punto periodica. Effettua la manutenzione straordinaria degli impianti e dei macchinari qualora si verifichino guasti o malfunzionamenti, individuando gli interventi necessari.

Valuta i danni causati dai guasti. Monitora e costantemente la qualità delle prestazioni dei macchinari e redige la relativa documentazione tecnica. Installa ed effettua la manutenzione dei dispositivi di protezione del personale

COMPETENZE TECNICHE:

Conoscenza della meccanica, dell’elettronica e dell’elettrotecnica. Conoscenza del contesto produttivo in cui opera. ABov