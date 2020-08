Festival Organistico del Nord Est, il 14 a Sori

Armonie sacre percorrendo la Liguria, il 14 Agosto nella Chiesa di Santa Margherita di Sori, la musica di Andrea Verrando

Dopo alcuni anni di assenza ritorna a Sori il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”. La manifestazione, giunta alla ventiduesima edizione consecutiva, aderisce dal 2018 al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta. Venerdì 14 agosto la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita V. e M. ospiterà l’esibizione di Andrea Verrando, organista della Cattedrale di Ventimiglia. Si tratterà di una magnifica occasione per ascoltare l’organo “Parodi e Marin” (1926) in un vasto programma comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Sori. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Andrea Verrando

Nato a Sanremo nel 1981, si è avvicinato agli studi musicali all’età di sette anni nella Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo “Can. Gogioso”. Ha seguito masterclass e sessioni di studio sulla prassi esecutiva della musica antica. Ha studiato Organo con il M° Silvano Rodi e il M° Letizia Romiti e Clavicembalo con il M° Gianmaria Bonino e il M° Francesca Lanfranco. Ha inoltre studiato Composizione con il M° Luigi Giachino. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto la carica di vice organista nella chiesta Cattolica di Tutti i Santi di Sanremo e dal 2005 ricopre la figura di organista della Cappella musicale della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Dal 2008 è organista del grande organo”Carrara” della Cattedrale di Ventimiglia e dal 2011 è docente della classe di organo liturgico della Scuola Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo.

Ha tenuto concerti sia in in qualità di solista che di continuista sia all’Organo che al Clavicembalo.

Nel 2018 in qualità di solista all’organo, ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo nell’esecuzione dei Concerti per Organo e Orchestra di G. B. Pergolesi e J. Haydn.