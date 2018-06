Oggi, giovedì 28 giugno a Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, è in programma la terza giornata del III Festival Internazionale di danza contemporanea e videodanza “Fuori formato”, a cura di Teatro Akropolis, Rete Danzacontempoligure e Augenblick.

La rassegna è organizzata dal Comune di Genova e Teatro Akropolis con il sostegno di MiBACT e di Siae nell’ambito dell’iniziativa “S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, in collaborazione con Società per Cornigliano.

Questo il programma: alle 18,30 nella Sala Camino va in scena Noi_Altri. Tra danza e cittadinanza, performance conclusiva del laboratorio condotto da Rete Danzacontempoligure e Claudia Monti, cui segue la tavola rotonda Quale pubblico per la videodanza? Intorno a questa domanda aperta e multidisciplinare si confrontano, in dialogo con il pubblico, i giurati di Stories We Dance: Ewa Gleisner, Mariam Al Ferjani, Francesca Bennett e Giorgio Montolivo.

Si torna agli spettacoli dal vivo alle 20.30, nel giardino della villa, con Memories of the past di e con Luca Alberti, in collaborazione con la Compagnia DEOS // Giovanni Di Cicco: il corpo intercetta segnali ora concreti ora invisibili, echi del passato silenzioso che torna. Alle 21 nella Sala Solimena è in programma la prima assoluta di Perché mi hai abbandonato della compagnia Koinè Genova.

La coreografia, firmata da Cristiano Fabbri che la interpreta con Rocco Colonnetta, nasce da une riflessione sulla figura del padre intesa come simbolo di autorità e legge. Infine, alle 21.50 nel Salone delle Feste, la Compagnia C&C presenta in prima regionale uno spettacolo sulla paura della sezione Under 35, PeurBleue. Piove. Per ripararsi una donna entra in un supermercato e si ritrova coinvolta in un attentato. A calarsi nell’incubo improvviso che in batter d’occhio cambia la vita per sempre, è la danzatrice Chiara Taviani.

L’ingresso è libero.

Il programma di giovedì 28 e venerdì 29 giugno 2018.

GIOVEDÌ 28 GIUGNO, VILLA BOMBRINI

Ore 18.30, sala Camino: Noi_Altri. Tra danza e cittadinanza (25’), performance conclusiva del laboratorio condotto da Rete Danzacontempoligure e Claudia Monti

Ore 19.00, parco: Quale pubblico per la videodanza?, tavola rotonda con i giurati di Stories We Dance

Ore 20.30, giardino: Luca Alberti/DEOS – Giovanni Di Cicco Memories of the past (20’), Genova

Ore 21.00, sala Solimena: Koinè Genova Perché mi hai abbandonato (30’), Genova. Prima assoluta

Ore 21.50, salone delle Feste: C&C Company PeurBleue (25’), Brescia. Prima regionale, Sezione Under 35

VENERDÌ 29 GIUGNO, TEATRO ALTROVE

Ore 18: Proiezione film finalisti Stories We Dance – videodanza nazionale Under 35

Ore 19: Eleonora Papapietro, Olivia Giovannini, Guido Affini interior/a @ff (20’), Genova

Ore 21: Proiezione film finalisti Stories We Dance – videodanza internazionale.