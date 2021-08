Festival di musica da camera a Cervo, penultima settimana, con appuntamenti speciali fra jazz e tradizione cameristica

Festival di musica da camera a Cervo, il 58° Festival entra nella sua penultima settimana di programmazione. Venerdì 20 agosto il sagrato dei Corallini di Cervo ospita in doppia replica il trio jazz del pianista Tommaso Perazzo (con Marcello Cardillo alla batteria e Kimon Karoutzos al contrabbasso) insieme a Fabrizio Bosso, stella della scena jazz italiana, un artista consolidato e apprezzato a livello nazionale e internazionale.

La produzione è stata espressamente richiesta e commissionata agli artisti dal Festival di Cervo, con l’obiettivo di favorire opportunità di sviluppo e crescita professionale alle nuove generazioni anche grazie alla possibilità di affiancare in un’esperienza professionale un grande interprete e artista senior, oggi particolarmente affermato, già conosciuto e apprezzato dal pubblico del Festival di Cervo per le sue precedenti esperienze sulla Piazza dei Corallini.

Vincitore assoluto del Premio Internazionale Massimo Urbani 2018 e del Keep en Eye International Jazz Award 2018 di Amsterdam (1° premio miglior solista a Tommaso Perazzo, 2° premio assoluto al trio), il pianista genovese Tommaso Perazzo, classe 1996, si è già imposto in altri importanti concorsi ed esibito in festival e jazz club d’Italia e d’Europa. Nel 2020 il suo trio ha ottenuto il Primo Premio al Barga Jazz Contest.

What’s coming next è il titolo dell’album d’esordio di Perazzo e del suo trio. Tre musicisti che da Genova, Napoli e Atene si sono trovati in un’altra grande città portuale, Amsterdam, costituiscono uno splendido esempio della rinnovata dimensione europea del jazz di oggi.

Registrato nel novembre del 2018 e prodotto dalla Musicamdo Jazz Records, What’s coming next cristallizza l’esperienza di tre musicisti under ventisei al culmine di una fase cruciale della loro formazione, lanciandoli verso la successiva (Tommaso Perazzo è vincitore di una borsa di studio presso la prestigiosa Manhattan School of Music di New York).

Nelle linee melodiche, nelle ritmiche e negli arrangiamenti realizzati dal Trio si riconosce un rispettoso e acuto sguardo verso la tradizione – Keith Jarrett, Herbie Hancock, Esbjörn Svensson Trio, Brad Mehldau – che non è mai prevedibile o banale.

Il Festival di Cervo è anche un’occasione per scoprire il borgo: nelle serate di musica, il Polo museale del Castello dei Clavesana resterà aperto e visitabile dalle 16.00 alle 23.00.

Con il concerto del 30 luglio ha preso avvio il progetto scuole 2021, grazie al quale una “troupe” formata da allievi del liceo Vieusseux di Imperia, già formati in attività didattiche con i docenti durante l’anno scolastico e con il supporto dello staff comunicazione del Festival, sta intervistando alcuni degli artisti protagonisti dando vita a un format condiviso online sui canali del Festival e della Scuola.

Il Festival di Cervo aderisce alla campagna #IoVivoLaSclerosiMultipla ospitando, per tutte le serate di spettacolo del 2021, l’iniziativa “Siamo sicuri di sapere cosa sia la sclerosi multipla?”, che con approccio inclusivo, ironico e leggero si rivolge alle nuove generazioni per contribuire a diffondere informazioni su una malattia apparentemente conosciuta, ma che nasconde ancora diverse zone d’ombra.

Promossa dall’omonima associazione capitanata dalle giovani Federica Frazzitta e Chiara Generini, l’iniziativa ha già toccato Firenze e Milano con un positivo riscontro di pubblico e giunge ora a Cervo in occasione del Festival Internazionale di Musica da Camera.

Durante le serate del 58esimo Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, all’Oratorio di Santa Caterina, sede della biglietteria e del concerto in doppia replica del 22 agosto, sarà allestito un percorso per immagini dove saranno protagonisti gli scatti del maestro Settimio Benedusi, grandi ritratti in bianco e nero che raccontano testimonianze di vita vera.

La campagna punta a diventare un fenomeno virale attraverso una diretta provocazione rivolta al pubblico per incentivare la conoscenza della patologia e, aiutandone la condivisione, migliorare così anche lo stile di vita di chi vive quotidianamente la malattia con messaggi di fiducia e positività.

Il Festival 2021

16 luglio 2021: Quintetto d’Archi dei Berliner Philharmoniker (doppia replica)

23 Luglio 2021: Rosario Bonaccorso Quartet feat. Emanuele Cisi (doppia replica)

27 Luglio 2021: Diego Campagna – chitarra, Archi all’Opera

30 Luglio 2021: Andrea Obiso – violino, Mario Montore – pianoforte

1 Agosto 2021: Coro G, Carlo Pavese – direttore

3 Agosto 2021: Chi Ho Han – pianoforte: “All about Chopin”

6 Agosto 2021: Roberto Vecchioni presenta “Musica e Parole”

10 Agosto 2021: Sergey Tanin – pianoforte

13 Agosto 2021: Corto Maltese – Una ballata del mare salato (doppia replica)

20 Agosto 2021: Tommaso Perazzo Trio, Fabrizio Bosso (doppia replica)

22 Agosto 2021: Marco Norzi, Luca Magariello, Cecilia Novarino (doppia replica)

24 Agosto 2021: Casal Quartett

27 Agosto 2021: Cesare Chiacchiaretta, Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Il Festival di Cervo si svolge dal oltre cinquant’anni sul Sagrato dei Corallini. Il borgo ospiterà dal 16 luglio al 27 agosto tredici serate e diciotto concerti, accompagnati da una serie di iniziative collaterali che permetteranno di scoprirne gli angoli segreti.

Gli spettacoli del Festival si terranno sulla Piazza dei Corallini, a eccezione di quelli che vedranno protagonista il 1° agosto il Coro G diretto da Carlo Pavese, che si svolgerà nella Chiesa di San Giovanni Battista.

Trio violino, violoncello e pianoforte formato da Marco Norzi, Luca Magariello e Cecilia Novarino che verrà ospitato domenica 22 agosto all’Oratorio di Santa Caterina.

Per il secondo anno successivo la platea sarà ridotta a causa delle misure legate all’emergenza sanitaria ma, garantendo la piena sicurezza per tutti, alcune serate del Festival avranno una doppia replica a orario distanziato, così da permettere l’afflusso di un pubblico più ampio.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria Imperia, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando VIVA. Sostegno all’offerta culturale estiva nei territori e con il patrocinio e supporto della Provincia di Imperia.

Il Festival è parte della rete di Performing + progetto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con Osservatorio Culturale del Piemonte per il rafforzamento delle competenze – in ottica di sviluppo sostenibile – di una comunità di enti di spettacolo dal vivo operanti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.