Francesco Olivari, sindaco di Camogli ha firmato l’ordinanza riguardante “Disciplina temporanea della circolazione veicolare e della sosta nelle giornate dal 10 al 13 Settembre in occasione del Festival della Comunicazione 2020”.



Nell’ordinanza si legge…

La circolazione veicolare e la soste nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 settembre 2020 in occasione del “Festival della Comunicazione” sono così disciplinate:



1) Il 10 settembre 2020 dalle ore 17.00 e sino alla fine della manifestazione della giornata e nelle giornate dell’11,12 e 13 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00 e sino alla fine della manifestazione di ogni giornata è vietato l’accesso da piazza Amendola in via San Fortunato, salvo autorizzazione dell’Agente di Polizia Municipale operante in zona;



2) nelle giornate dell’11 e 12 settembre 2020 la chiusura della circolazione veicolare in via Garibaldi è anticipata alle ore 9.00. Dalla stessa ora nella stessa via è vietata la sosta. ABov