Festival canzone italiana, vince Mahmood: fischi e contestazioni. Solo terzo col televoto

Fischi e contestazioni in platea e in sala stampa per la classifica finale del Festival di Sanremo 2019, sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni.

Alla fine il giovane cantante italo-nordafricano Mahmood (Alessandro Mahmoud) ha vinto la 69esima edizione del Festival della canzone italiana con il brano “Soldi”.

Ultimo si è classificato secondo con il brano “I tuoi particolari”. Terzo Il Volo con il brano “Musica che resta”.

Mahmood ha vinto il Festival principalmente grazie al voto della giuria. Infatti, il cantante più votato con il televoto è stato Ultimo (46,5 per cento dei voti), seguito da Il Volo (39,4 per cento dei voti) e da Mahmood (14,1 per cento dei voti).

“Grazie mille a tutti, non ci sto proprio credendo: e’ incredibile” sono le prime parole del cantante vincitore.

Il 27enne è arrivato al Festival grazie alla vittoria a Sanremo Giovani.

Nato a Milano da madre italiana e padre egiziano, nel 2018 ha pubblicato il suo primo extended play, Gioventù Bruciata.

Aveva già partecipato tra le “Nuove Proposte” nel 2016 e prima ancora nel 2012 aveva tentato la strada di X Factor, ma era stato eliminato.