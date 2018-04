Festa Liberazione: corteo in piazza Matteotti | Diretta

Si celebra oggi in tutta Italia il 73° anniversario della Liberazione. A Genova le celebrazioni si sono aperte poco dopo le 8 nel cimitero monumentale di Staglieno con la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste.

Alle 8.45, presso il campo dei Caduti Partigiani si è tenuta una Messa in suffragio.

Alle 10 si è creato un raduno in piazza della Vittoria dal lato via Cadorna che ha percorso via XX Settembre, con la musica eseguita la Filarmonica Sestrese, per fare sosta dal ponte Monumentale dove sono state deposte corone al sacrario dei caduti partigiani.

Il corte è poi giunto in largo Pertini dove sono state deposte altre corone per poi raggiungere piazza Matteotti il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti porteranno i loro saluti.

L’orazione commemorativa sarà tenuta da Dario Venegoni, presidente nazionale Aned-Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti.

Dalle 9 alle 19, il Museo del Risorgimento Istituto Mazziniano di via Lomellini 11 sarà aperto, con ingresso libero.

Proprio al Museo del Risorgimento si trova l’Atto di Resa delle truppe tedesche firmato a Genova il 25 aprile 1945 dal generale Gunther Meinhold a Villa Migone.