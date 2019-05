Festa dello Sport 2019: da 15 anni il cuore dello sport

Al Porto Antico dal 24 al 26 maggio

Puntuale come ogni anno alle porte dell’estate, ritorna l’appuntamento che fa vivere lo sport ad un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo: bambini e adulti, sportivi, appassionati o anche solo dilettanti curiosi, tutti potranno ammirare, osservare ma soprattutto provare decine di sport: la Festa dello Sport.

Ormai è una tradizione: il Porto Antico si trasformerà per tre giorni in un grande villaggio olimpico, da Piazza Caricamento fino a Calata Gadda, attraverso Piazzale Mandraccio e i Magazzini del Cotone, ovunque, senza soluzione di continuità, gli sport individuali si affiancheranno a quelli di squadra, in un colorato collage delle più svariate attività e iniziative.

L’edizione dell’anno passato

Si comincia venerdì 24 maggio con la giornata dedicata alle scuole, genovesi ma non solo, che aderiscono sempre con entusiasmo alle tante iniziative in programma: oltre alle classiche prove libere, all’attesa Baby Maratona che dà il via alla Festa e al percorso finale dell’Olimpiade delle scuole, quest’anno il venerdì assumerà un significato ancora più forte grazie alla concomitanza con la Festa Paralimpica, con 11 discipline praticabili da ragazzi disabili con l’ausilio di istruttori a loro dedicati.

Sabato 25 e domenica 26 come sempre liberi tutti: per i più piccoli inizierà la corsa a chi prova più sport, per divertirsi ma anche per completare il Passaporto dello Sport e conquistare così i gadget ufficiali della Festa dello Sport, mentre i più grandi potranno cimentarsi tra lezioni di fitness sul Palco Millo e spettacoli da lasciare senza fiato sul Palco Mandraccio e su quello di Piazza delle Feste.

Le novità

Saranno più di 90 gli sport presenti e 180 gli eventi del ricco programma di questa edizione di Festa dello Sport.

Oltre alle più attese conferme e agli immancabili classici dello sport, alcune importanti novità regaleranno agli affezionati un sapore nuovo.

Si comincia a Calata Gadda, dove sotto l’ombra della ruota panoramica lo sport su due ruote dell’outdoor cycling insieme alle mountain bike costeggeranno i campi da volley.

I Magazzini del Cotone si vestiranno a Festa per tutti e tre i giorni e grazie all’atletica, la monoruota e le affascinanti scherme storiche creeranno per la prima volta un percorso sportivo che serpeggerà tra gli spazi esterni e gli sport al coperto come karate, kung fu, badminton, tiro con l’arco, calcio balilla…

Gli amanti degli sport acquatici non potranno che gioire, dato che al classico imbarco di Piazzale Mandraccio e alle tre piscine per apnea e subacquea si affiancherà anche un nuovo pontile recentemente installato da Assonutica Genova.

Nell’area pedonale di Porta Siberia il nuovo spazio Sportability, realizzato a cura di Download-Albero Etico e dell’Università di Genova, permetterà alle persone con disabilità di accedere a percorsi sportivi e di scoprire il più adatto.

La Festa proseguirà in tutti gli spazi all’aperto del Porto Antico, con altre discipline tutte da provare, dagli sport di squadra a quelli individuali, dal ritorno in grande stile delle bocce all’hockey su prato, dal baseball al rugby, dall’arrampicata alle discipline equestri, dalla ginnastica al tennis…

Un compleanno molto green

Grande novità di quest’anno è certamente la particolare attenzione della Festa ai temi dell’ambiente con il progetto plastic free in corso in tutto il Porto Antico: niente più bottiglie di plastica ma comode borracce riutilizzabili che contribuiranno a diffondere una cultura green che il Porto Antico ha sposato in molti aspetti già da diversi anni.

Evento clou del progetto è la mostra fotografica “Planet vs plastic. Un pianeta straordinario tra bellezza e abusi” negli spazi al chiuso di Porta Siberia: il racconto, attraverso le immagini del fotografo internazionale Randy Olson, delle bellezze del nostro pianeta minacciato dai danni ambientali prodotti dalla plastica abbandonata e non riciclata.

Gli eventi speciali

Venerdì sera, dopo la prima giornata di attività, è la serata del grande spettacolo con i tradizionali Galà delle Stelle nello Sport e Galà della Danza Uisp.

Il sabato la corsa la farà da padrone con ben tre competizioni per tutte le abilità: il Miglio Blu, la gara podistica che si corre intorno ai Magazzini del Cotone, il Mini Miglio, la versione ridotta per i podisti più piccoli e, da quest’anno, anche la Iren Family, una corsa non competitiva a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti.

Sempre sabato, premiazioni e spettacoli proseguiranno fino a tarda sera con il Gala delle Arti orientali Uisp e la Notte Magica dello Sport, prima dello sprint finale della domenica, quando le fasi finali dei vari tornei e le svariate esibizioni su tutti i palchi concluderanno la 15° Festa dello Sport.

“La Festa compie quest’anno 15 anni, è ormai più grande della maggior parte dei suoi partecipanti – è il commento di Luisella Tealdi, Responsabile dell’Ufficio Eventi e Comunicazione della società Porto Antico di Genova – ma continuiamo ad avere l’entusiasmo travolgente dei ragazzini che corrono ininterrottamente alla ricerca di nuove attività da scoprire e provare, e noi cerchiamo di non deludere le loro aspettative rinnovandoci sempre, anno dopo anno.”

“La Festa dello Sport è uno dei nostri eventi più importanti, per la qualità dell’offerta e per l’attenzione e il seguito che ha saputo conquistare presso tutti i ragazzi – sono le parole del Direttore Generale di Porto Antico di Genova, Alberto Cappato – e proprio per questo abbiamo scelto la Festa, quest’anno, per presentare un progetto nel quale Porto Antico crede molto e che è importantissimo far arrivare soprattutto alle giovani generazioni: il progetto Plastic Free, finalizzato a ridurre il consumo delle bottiglie di plastica, che ci vede impegnati in primo piano in una sfida che non possiamo non affrontare e vincere.”

La Festa dello Sport è social

Sui siti www.portoantico.it e www.stellenellosport.com e sulle rispettive pagine Facebook, Twitter e Instagram informazioni e aggiornamenti giorno per giorno. L’hashtag di riferimento è #FestaSport19 per raccontare la Festa e condividere i momenti più belli di Festa dello Sport 2019.

Le 94 discipline per la Festa dello Sport

Aerobica

Aikido

Apnea

Arrampicata

Atletica leggera

Badminton

Balli di Gruppo

Ballo country

Baseball

Basket

Basket in carrozzina

Baskin

Budo Semmon Gakko

Calcio

Calcio Balilla

Calcio Freestyle

Canottaggio

Ciclotappo

Crossfit

Dance tone

Danza Bollywood & Bangra

Danza classica

Danza contemporanea

Danza jazz

Danza moderna

Danze amatoriali

Danze caraibiche

Discipline acrobatiche e circensi

Equitazione

Flamenco

Ginnastica artistica

Ginnastica mediata

Ginnastica ritmica

Giochi della mente

Hi Fit

Hip Hop

Hockey su prato

House 2 Fit

Hwarandoo

Indoor Cycling

Ju Jitsu

Judo

Kangoo Jump

Karate

Kettlebell

Kick boxing

Kung Fu

Latin Style

Les Mills – Barre

Les Mills – BodyAttack

Les Mills – BodyBalance

Les Mills – BodyCombat

Les Mills – BodyJam

Les Mills – CxWorx

Les Mills – Grit

Les Mills – Sh’bam

Minimoto

Monoruota

Mountain Bike

Muay Thai

Orientamento

Pattinaggio

Pesca sportiva

Pugilato

Reggaeton Fitness

Risciò sicurezza stradale

Rugby

Salsation

Samba

Sanda

Savate

Sbarra a terra

Scacchi

Scherma

Scherma con Spade laser

Scherma paralimpica

Scherma Storica

Segway

Sitting volley

Ski Roll

Subacquea

Taekwondo

Tennis

Thai -Ci

Tip Tap

Tiro a segno

Tiro con l’Arco

Twirling

Vela

Volley

Wing Cung

Yoga

Yoga Flex

Zumba Fitness